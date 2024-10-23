Los Angeles Times не будет призывать голосовать за Харрис, пишут СМИ

«Владелец Los Angeles Times заблокировал газету от поддержки кандидата в президенты в этом году», — говорится в сообщении.
Там говорится, что с середины 1970-х до 2008 года газета не высказывалась в поддержку кандидатов, но с 2008 года поддерживает демократов, редакционный совет якобы собирался сделать это снова, но, по данным источников, руководству сказали, что владелец газеты решил не выступать за кого-либо из претендентов на высший пост.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.