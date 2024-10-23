Зеленский предложил «первый шаг» к завершению конфликта

«Турция нам предложила… не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал: “Да, давайте, давайте мы такое решение примем”. И для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они [власти Украины] сказали: “Нет-нет-нет, мы не пойдем на это соглашение”, — рассказал позднее секретарь Совбеза Сергей Шойгу. В Кремле затем отметили, что четких договоренностей достигнуто не было.