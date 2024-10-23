Зеленский предложил «первый шаг» к завершению конфликта

Взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению боевых действий, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times.
«Мы увидели во время первого саммита [мира], что может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами — мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», — сказал Зеленский (цитата по УНИАН).
The Washington Post сообщала в августе со ссылкой на источники, что Москва и Киев планировали провести «секретные» переговоры о прекращении конфликта и договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев. Посредником выступал Катар, а Россия, по данным издания, решила остановить процесс на фоне нападения украинских военных на Курскую область. «Россия не отменила переговоры, они сказали: дайте нам время», — пояснил один из источников WP.
«Турция нам предложила… не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал: “Да, давайте, давайте мы такое решение примем”. И для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они [власти Украины] сказали: “Нет-нет-нет, мы не пойдем на это соглашение”, — рассказал позднее секретарь Совбеза Сергей Шойгу. В Кремле затем отметили, что четких договоренностей достигнуто не было.
Зеленский тогда заявил, что никому не давал полномочия вести переговоры с Россией.
Минобороны России периодически отчитывается об ударах по энергетическим объектам Украины, связанным с предприятиями военно-промышленного комплекса. До начала военной операции мощность украинских объектов генерации электроэнергии был самым крупным в Европе, но к этому лету упала ниже 20 ГВт. К осени на Украине оказались уничтожены все тепловые электростанции и значительная часть мощностей ГЭС, в связи с чем украинские власти предупреждали о сложности предстоящей зимы.
Зеленский говорил в середине октября, что единственный способ Украины закончить конфликт — приглашение в НАТО. «Мы не можем быть очень сильными без приглашения, [которое] укрепляет наши дипломатические пути к прекращению войны», — пояснил он.
Российская сторона принципиально не согласна с атлантическими стремлениями Украины. Намерение этого государства присоединиться к альянсу стало одной из озвученных причин начала военной операции, а обязательство сохранять нейтралитет и внеблоковый статус — одним из требований Москвы для возобновления мирного диалога.