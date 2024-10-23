Литва закупит 40 танков Leopard для создания собственной боевой дивизии

Власти Литвы обсудили закупку 40 танков Leopard производства ФРГ и 100 БМП CV90 производства Швеции в рамках создания боевой дивизии, при этом в Вильнюсе признают, что она может появиться в стране не ранее 2030 года.
Советник президента Литвы Кестутис Будрис заявил, что «при нынешних сроках комплектования» литовская сторона сможет создать собственную дивизию к 2030 году. При этом, по его словам, о боевой готовности можно будет говорить не ранее 2036−2040 годов.
Заявление прозвучало на пресс-конференции, её показал телеканал LRT.
«Госсовет обороны вернулся к закупке Leopard для литовской дивизии. Командующий армией рассказал, во сколько может обойтись Литве танковый батальон и как быстро они могут быть доставлены. В данном случае речь идёт примерно о 40 танках — именно столько танков необходимо для батальона», — сказал Будрис.
Ранее сообщалось, что Минобороны Литвы спланировало структуру создаваемой в вооружённых силах мотопехотной дивизии.