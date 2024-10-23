Олбани
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский: первый шаг к деэскалации — отказ от ударов по энергообъектам

Взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первым шагом для завершения горячей фазы конфликта прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Соответствующее заявление политик сделал в интервью The Financial Times.

По его словам, в первую очередь обе стороны должны перестать наносить удары по энергообъектам.

Украинский лидер считает, что такое соглашение стало бы «значительным шагом» на пути к деэскалации.

Ранее российские военные поразили на территории Украины объекты энергетики, инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, цеха производства дронов, а также пункт временной дислокации иностранных наемников.