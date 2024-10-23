Байден заявил, что Трампа нужно «посадить под замок»

«Я знаю, это звучит невероятно. Если бы я сказал это пять лет назад, вы бы меня посадили под замок», — признал президент США. Говоря о Трампе, Байден утверждал: «Он считает, что, согласно постановлению Верховного суда об иммунитете, у него есть право, если нужно, если бы была такая ситуация, фактически устранить, физически устранить, убить того, кто, по его мнению, представляет угрозу для него».