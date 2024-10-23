Байден заявил, что Трампа нужно «посадить под замок»

«Нам нужно посадить его под замок», — сказал американский лидер во вторник, выступая в штате Нью-Гэмпшир. «В политическом отношении посадить его под замок», — пояснил Байден. Трансляцию вели центральные американские телеканалы.
«Я знаю, это звучит невероятно. Если бы я сказал это пять лет назад, вы бы меня посадили под замок», — признал президент США. Говоря о Трампе, Байден утверждал: «Он считает, что, согласно постановлению Верховного суда об иммунитете, у него есть право, если нужно, если бы была такая ситуация, фактически устранить, физически устранить, убить того, кто, по его мнению, представляет угрозу для него».
«На кону наша демократия. Подумайте об этом. Подумайте о том, что произойдет, если Дональд Трамп одержит победу на этих выборах», — сказал Байден. «Мы должны, мы должны выиграть», — подчеркнул он.
Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Кандидатом от демократов на них будет вице-президент Камала Харрис.
В отношении Трампа в США проводят несколько судебных разбирательств. В суде в Вашингтоне республиканцу, в частности, фактически инкриминируется попытка незаконными действиями сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах в ноябре 2020 года.