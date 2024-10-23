Байден потребовал «устранить» Дональда Трампа

Действующий американский лидер Джо Байден заявил, что бывшего главу Белого дома и кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа следует «закрыть политически».
Заявление прозвучало в ходе выступления Байдена в штабе демократов в штате Нью-Гемпшир.
«Мы должны его закрыть. Политически закрыть. Устранить его. Вот что мы должны сделать», — сказал демократ.
Напомним, Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырёх уголовных дел. По совокупности обвинений ему грозит свыше 700 лет тюремного заключения.
По словам республиканца, речь идёт о попытке демократов помешать ему вернуться в Белый дом.
Ранее сообщалось, что после ряда покушений на Трампа Байден пообещал предоставить республиканцу военные самолёты в целях обеспечения безопасности.