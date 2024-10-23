Россия и Венесуэла проведут Межправительственную комиссию высокого уровня. Какие темы будут во время нее подняты, рассказал в беседе с РИА Новости министр связи и информации Венесуэлы Фредди Няньес.
По его словам, Москва и Каракас обсудят использование искусственного интеллекта в когнитивной войне, которую ведет НАТО. Страны сталкиваются с рядом проблем, связанными с новыми информационными технологиями и искусственным интеллектом.
Стороны хотят создать такую медиасреду, в которой не будет места для фейковых новостей. Россия уже сделала шаг вперед в этом направлении, когда создала собственные социальные сети. По такому же пути пошли Китай и Иран.
«Венесуэла идет по этому пути, чтобы создать свои собственные платформы, свои собственные социальные сети», — указал политик.
Россия — это важный союзник Венесуэлы. Государства являются «культурными братьями», поэтому им нужно сформировать общие медиа-экосистемы и совместными усилиями бороться за восстановление правды, которую пытается разрушить Запад.
Ранее сообщалось, что между РФ и Венесуэлой сохраняется стратегическое партнерство.