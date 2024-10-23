Олбани
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын заявил о приоритетности модернизации ракетных вооружений

Северокорейский лидер подчеркнул приоритетность дальнейшей модернизации стратегических ракетных вооружений.

Источник: Аргументы и факты

Северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет, указав на необходимость дальнейшей модернизации стратегических ракетных вооружений, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В ходе проверки он высоко оценил боеготовность стратегических сил, которые играют ключевую роль в обеспечении безопасности страны.

Ким Чен Ын подчеркнул, что развитие вооружений является приоритетом, и отметил, что ядерные силы Северной Кореи должны быть готовы к быстрым ответным мерам в отношении потенциальных атак со стороны США.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал не проверять на практике работу статьи договора РФ и КНДР об оказании взаимной военной помощи в случае нападения.

В свою очередь депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что партнерство РФ и КНДР ограничит возможности агрессоров.