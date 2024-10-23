Зеленский предложил первый шаг к завершению конфликта с Россией

Готовность России к переговорам «зависит, прежде всего, от выборов в США», сказал Зеленский, добавив, что ожидает «более позитивной реакции» на голосование в США. «Не потому, что будет новый президент, а потому, что сейчас внимание США сосредоточено на выборах, и я думаю, что это, вероятно, делает любое резкое заявление сложным. Они не хотят дополнительного риска», — считает Зеленский.