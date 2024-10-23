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Швейцарская разведка пришла к выводу, что США стало сложно помогать Киеву

В ближайшее время военный потенциал России будет расширяться еще больше.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты и их европейские партнеры сталкиваются с проблемами в ходе военной поддержки киевского режима. Такое заявление появилось в ежегодном докладе Разведывательной службы Швейцарской Конфедерации (SRC).

В документе указано, что в ближайшее время российский военный потенциал будет только увеличиваться.

«Для США и стран Европы стало политически сложнее оказывать жизненно важную помощь, в которой нуждается Украина», — отмечено в докладе.

Пока время работает на Россию. Кроме того, определенные сложности создает избирательный процесс на территории американского государства. Выборы способны внести «радикальные изменения» в политику безопасности США. Например, привести к сокращению помощи киевскому режиму.

Ранее сообщалось, что Лондон сможет предоставить Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов. Деньги будут направлены в рамках кредита G7.