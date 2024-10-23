Швейцарская разведка пришла к выводу, что США стало сложно помогать Киеву

Соединенные Штаты и их европейские партнеры сталкиваются с проблемами в ходе военной поддержки киевского режима. Такое заявление появилось в ежегодном докладе Разведывательной службы Швейцарской Конфедерации (SRC).
В документе указано, что в ближайшее время российский военный потенциал будет только увеличиваться.
«Для США и стран Европы стало политически сложнее оказывать жизненно важную помощь, в которой нуждается Украина», — отмечено в докладе.
Пока время работает на Россию. Кроме того, определенные сложности создает избирательный процесс на территории американского государства. Выборы способны внести «радикальные изменения» в политику безопасности США. Например, привести к сокращению помощи киевскому режиму.
Ранее сообщалось, что Лондон сможет предоставить Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов. Деньги будут направлены в рамках кредита G7.