Эксперты рассказали, что разделяет общество США перед выборами

Ранее в этом году Харрис также объявила о запуске первого в истории Национального центра ресурсов по защите от чрезвычайного риска. Он занимается поддержкой эффективного внедрения законов «красного флага», принятых преимущественно в демократических штатах с целью облегчения временного изъятия огнестрельного оружия у человека, который считается представляющим риск для себя или других. Она также призвала к общенациональному внедрению законов «красного флага», всеобщей проверке биографических данных и запрету на штурмовое оружие, в частности пулеметы.