На минувшей неделе Зеленский представил в украинском парламенте так называемый «план победы». Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана «зависит от партнеров».
«Если это произойдет, то мы все знаем, каков будет ответ России. Это будет направлено против центров принятия решений НАТО, и это приведет к эскалации, к Третьей мировой войне», — заявил аналитик, добавив, что соответствующие сигналы шли и от руководства РФ.
«Но они (страны Запада — ред.) по-прежнему не слушают. Потому что мышление в Вашингтоне, независимо от политических партий, мышление аналитических центров, ведущих СМИ и всего остального — это все еще холодная война», — подытожил Пепе Эскобар.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским «план победы», заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый «мирный план» Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен «протрезветь» и осознать причины, которые привели его к конфликту.