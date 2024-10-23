Британия подготовила 200 украинских военных летчиков

В Великобритании завершилось обучение 200 украинских летчиков Вооруженных сил. Об этом сообщил в социальной сети Х* заместитель министра обороны страны Люк Поллард.
Он отметил, что недавно присутствовал на выпускной программе пилотов, которые прошли подготовительный курс в королевских ВВС и вскоре начнут летать на истребителях F-16.
Поллард также сообщил, что Великобритания оказывает поддержку Украине в том объеме, который будет необходим. Обучение украинских летчиков на территории страны началось в сентябре 2023 года.
Ранее бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный выступил с заявлением, что третья группа украинских военных летчиков завершила курс обучения в Великобритании.
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