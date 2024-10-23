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Британия подготовила 200 украинских военных летчиков

Украинские военные летчики начали проходить подготовку в Великобритании с сентября 2023 года.

Источник: Аргументы и факты

В Великобритании завершилось обучение 200 украинских летчиков Вооруженных сил. Об этом сообщил в социальной сети Х* заместитель министра обороны страны Люк Поллард.

Он отметил, что недавно присутствовал на выпускной программе пилотов, которые прошли подготовительный курс в королевских ВВС и вскоре начнут летать на истребителях F-16.

Поллард также сообщил, что Великобритания оказывает поддержку Украине в том объеме, который будет необходим. Обучение украинских летчиков на территории страны началось в сентябре 2023 года.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный выступил с заявлением, что третья группа украинских военных летчиков завершила курс обучения в Великобритании.

* Социальная сеть X (ранее Twitter) заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры страны.