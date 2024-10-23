CTV: 30 депутатов требуют отставки Трюдо с поста главы Либеральной партии

30 заседающих в национальном парламенте Канады депутатов потребовали, чтобы премьер-министр страны Джастин Трюдо покинул пост лидера правящей Либеральной партии, информирует CTV.
В материале подчёркивается, что речь идёт о парламентариях-либералах. При этом журналисты признали, что в их распоряжении нет перечня депутатов, которые «предпринимают усилия» для отставки Трюдо.
Напомним, у Либеральной партии Канады 153 мандата в парламенте.
При этом вице-премьер Христя Фриланд страны в ходе встречи с журналистами заявила, что заявила «подавляющее большинство депутатов-либералов поддерживают премьер-министра».
В свою очередь глава оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр выразил мнение, что Трюдо не в состоянии «управлять правительством, так как слишком занят борьбой за сохранение своего поста».
Ряд однопартийцев Трюдо собрался призвать министра покинуть пост лидера партии.
Ранее сообщалось, что пользователи Сети высмеяли снимки обнимающихся французского лидера Эммануэля Макрона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.