Дело бывшего первого вице-мэра Натальи Соколовой рассмотрят в Советском суде Владивостока

В Советском районном суде Владивостока рассмотрят дело бывшего первого вице-мэра Натальи Соколовой. Предварительное слушание назначено на 29 октября, сообщили ИА PrimaMedia в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.
В мае адвокат обвиняемой подал ходатайство об изменении территориальной подсудности уголовного дела. Защита хотела добиться рассмотрения дела в суде другого субъекта России в пределах одного судебного кассационного округа. Ходатайство о смене подсудности рассматривал Девятый кассационный суд общей юрисдикции. Он мог отправить дело в любой регион ДФО. Незадолго до появления информации о ходатайстве по изменению подсудности ИА PrimaMedia стало известно, что Наталье Соколовой смягчили меру пресечения на домашний арест. Такое решение по апелляции защиты принял суд в Новосибирске.
5 сентября уголовное дело вернули в Советский районный суд Владивостока из Верховного Суда РФ. Он оставил без изменения постановление об отказе стороне защиты в ходатайстве об изменении территориальной подсудности.
Напомним, бывший заместитель главы Владивостока Наталья Соколова была задержана в декабре 2022 года в рамках расследования уголовного дела о выдаче земли под застройку в дальневосточной столице. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в период времени с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года должностные лица Департамента земельных и имущественных отношений Приморья предоставили без проведения торгов в общую долевую собственность членам гаражно-строительного кооператива за плату земельный участок площадью 11 410 кв.м. При этом, плата за земельный участок была явно несоразмерна площади расположенных на нем объектов капитального строительства — 13 капитальных гаражей общей площадью 260 кв.м. В результате чего бюджету Приморского края причинен ущерб в размере свыше 57, 8 млн рублей. Кроме того, выявлен аналогичный эпизод преступной деятельности должностных лиц, совершенный в период с декабря 2015 по январь 2022 года. В указанном эпизоде действиями должностных лиц причинен ущерб в размере свыше 20,1 млн рублей.
В декабре 2022 года Фрунзенский районный суд отправил в СИЗО бывшего первого вице-мэра Владивостока, а ранее директора Департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Наталью Соколову. Позже суд добавил ей еще 3 месяца пребывания в следственном изоляторе.
Кроме того, новый эпизод, связанный с земельными махинациями на улице Спортивной, появился в деле бывшего первого вице-мэра Владивостока Натальи Соколовой. По версии следствия, группа предпринимателей возвела самовольные постройки «Гранд» и «Союз» и организовала незаконный сбор арендных платежей с коммерсантов, не имея соответствующих прав на земельные участки. Среди четырёх фигурантов члены так называемой «Трифоновской банды». Наталье Соколовой продлили арест до 9 февраля. А следователи СКР предъявили обвинение экс-директору департамента земельных и имущественных отношений Приморского края — превышение должностных полномочий при сдаче аренды участка на улице Спортивной.
Окончательное обвинение было предъявлено Наталье Соколовой в апреле 2024 года. Ей грозит статья о превышении должностных полномочий при передаче в аренду земельного участка в районе «Рынка на Спортивной», занижении выкупной стоимости земельного участка в районе сопки Шошина и получении взятки от предпринимателя.
Уголовное дело Натальи Соколовой во взяточничестве и превышении полномочий начали рассматривать в Советском районном суде Владивостока в мае 2024 года. Предварительное слушание в силу закона проходило в закрытом режиме.