Китай и Россия должны углублять сотрудничество, заявил Си Цзиньпин

«Россия и Китай, как постоянные члены СБ ООН и крупные мировые державы, должны углублять всестороннее стратегическое сотрудничество, тесно взаимодействовать и координироваться в рамках многосторонних механизмов, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества», — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Он также подчеркнул необходимость твердо защищать международную систему, в центре которой ООН, а также «совместно защищать мировую стратегическую стабильность и международную справедливость и правосудие».
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.