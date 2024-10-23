Власти Приморья планируют создать в крае агентство по миграционной политике

Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время заседания антитеррористической комиссии предложил создать агентство по миграционной политике, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
По словам главы краевого агентства по делам молодежи Владимира Сохненко, необходимо приобщать к жизни в регионе молодежь, прибывшую из стран Центральной Азии. Олег Кожемяко отметил, что для этого нужно включить в культурно-воспитательную работу программы посещения приморских достопримечательностей, рассказывать о подвиге советского народа, который помог достичь победы в Великой Отечественной войне:
Для достижения этой цели, по словам губернатора, необходимо создать агентство по миграционной политике:
«Острота данного вопроса нарастает и требует проведения расширенной политики, чтобы выстроить взаимоотношения между народами, включая социальную сферу, экономику, культуру, историю».
Губернатор добавил, что также необходимо создать в Приморье Совет по межнациональному согласию и миграционной политике, чтобы контролировать миграционные процессы в регионе.