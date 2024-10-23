Власти Приморья планируют создать в крае агентство по миграционной политике

По словам главы краевого агентства по делам молодежи Владимира Сохненко, необходимо приобщать к жизни в регионе молодежь, прибывшую из стран Центральной Азии. Олег Кожемяко отметил, что для этого нужно включить в культурно-воспитательную работу программы посещения приморских достопримечательностей, рассказывать о подвиге советского народа, который помог достичь победы в Великой Отечественной войне: