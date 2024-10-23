Трамп заявлял, что ему нужны в полной мере лояльные генералы, как у Гитлера

Бывший президент США Дональд Трамп, который вновь баллотируется на этот пост, выразил желание иметь полностью лояльных генералов, сравнивая их с теми, которые служили Гитлеру. Об этом сообщается в статье журнала The Atlantic, опубликованной во вторник.
Журнал утверждает, что во время одной из бесед в Белом доме Трамп выразил желание иметь таких генералов, как Адольф Гитлер, отмечая их абсолютную преданность и готовность исполнять приказы без вопросов.
В публикации также опубликованы слова Джона Келли, бывшего главы аппарата Белого дома, который заявил, что Трамп при нем якобы отмечал лояльность генералов Гитлера.
Ранее действующий американский лидер Джо Байден заявил, что бывшего главу Белого дома и кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа следует «закрыть политически».