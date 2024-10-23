Дмитрий Демешин встретился с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым

— В крае острая нехватка пахотных земель. Для увеличения посевных площадей мы вводим в оборот ранее неиспользовавшиеся наделы. Передача земель института позволит обеспечить аграриев ресурсами для реализации инвестиционных проектов и повысить продовольственную безопасность региона. У нас есть сельхозтоваропроизводители, готовые выращивать на этих землях картофель, овощи и корма для животноводства, — сказал Дмитрий Демешин.