Дмитрий Демешин встретился с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым

В ходе своей рабочей поездки в Москву губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обсудил нескольких важных вопросов для региона с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым, сообщает ИА AmurMedia.
Один из них — реализация проекта «Передовые инженерные школы». Губернатор рассказал главе Минобрнауки России, что вузы Хабаровского края — Тихоокеанский и Комсомольский-на-Амуре государственные университеты — готовят заявки на участие в конкурсе для получения грантов на поддержку программ развития этих школ. Регион остро нуждается в высококвалифицированных кадрах в области горного дела, металлургии и авиастроения.
— Получение поддержки будет способствовать решению этой задачи и обеспечению технологического суверенитета края, — отметил Дмитрий Демешин.
В ходе встречи также обсудили участие Хабаровского края в государственной программе поддержки университетов «Приоритет-2030». ТОГУ, опорный вуз региона, борется за специальный грант этой программы. Одним из направлений сотрудничества с Минобрнауки России может стать создание на базе университета ведущего центра подготовки специалистов для Азиатско-Тихоокеанского региона и совместного с КНР освоения острова Большой Уссурийский.
Кроме того, Дмитрий Демешин обратился к Валерию Фалькову с просьбой оказать содействие в решении вопроса передачи в краевую собственность неиспользуемых земель Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства. В распоряжении института находится 10 тысяч гектаров сельхозугодий, однако используется менее одной пятой из них.
— В крае острая нехватка пахотных земель. Для увеличения посевных площадей мы вводим в оборот ранее неиспользовавшиеся наделы. Передача земель института позволит обеспечить аграриев ресурсами для реализации инвестиционных проектов и повысить продовольственную безопасность региона. У нас есть сельхозтоваропроизводители, готовые выращивать на этих землях картофель, овощи и корма для животноводства, — сказал Дмитрий Демешин.
В завершение губернатор выразил надежду на плодотворное сотрудничество с Минобрнауки России и поддержку инициатив региона, направленных на развитие образовательной инфраструктуры и подготовку кадров для отраслей экономики Хабаровского края.