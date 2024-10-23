Гутерреш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

«Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш прибыл в Казань для участия в работе саммита глав государств БРИКС. В международном аэропорту “Казань” имени Г. Тукая господина Гутерриша встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин», — говорится в сообщении.
В понедельник в Кремле анонсировали, что президент РФ Владимир Путин и Гутерреш на переговорах в Казани обсудят работу всемирной организации, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины. В офисе Гутерреша до вторника поездку генсека в Казань не подтверждали.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.