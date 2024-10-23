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Токаев наградил казахстанцев орденами и званиями ко Дню Республики

Ордена и звания получили педагоги и ученые.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 23 окт — Sputnik. Токаев наградил ряд казахстанцев ко Дню Республики.

Это представители самых разных сфер: педагоги, ученые, предприниматели и деятели культуры. А именно:

Звание «Қазақстанның Еңбек Ері» («Герой труда Казахстана»):

А. Джумадильдаев — вице-президент Национальной Академии наук при Президенте РК;

Г. Нурпейсова- учитель специальной школы-интерната № 4 города Алматы;

Э. Траисова — учителю школы-гимназии № 34 имени А. Тайманова города Уральска;

Г. Прокоп — директор ТОО «Шахтерское» Карагандинской области.

Орден «Отан»:

С. Джошибаев — директор Научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии;

Н. Оразалин — известный поэт, лауреат Государственной премии.

Орден «Барыс» І степени:

А. Рау — заместитель Председателя Мажилиса Парламента;

Н. Онербай — артист Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Р. Баглановой;

ветераны труда — К. Джакупов, О. Озганбаев, В. Редкокашин, С. Шакрат, а также В. Локшин — руководитель международного центра клинической репродуктологии Persona города Алматы.

Орден «Барыс» IІ степени:

Н. Онжанов — чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в ФРГ;

Ж. Шарипов — ветеран труда.

Орден «Барыс» IІI степени:

Т. Дуйсенова — заместитель премьер-министра;

Б. Асаубаева — чемпионка мира по шахматам;

Н. Налибаев — аким Кызылординской области;

С. Сейдазимов — председатель Общественного совета города Тараза.

Орден «Парасат»:

З. Аманжолова — председатель Совета директоров АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» города Алматы;

О. Байдилда — директор ТОО «Арғымақ» Шиелийского района Кызылординской области;

Б. Есеналиев — генеральный директор РОО «Казахстанское авторское право», профессор Казахского национального университета искусств Х. Калиламбекова;

К. Кемалов — актер Карагандинского областного академического казахского драматического театра имени С. Сейфуллина;

К. Матыжанов — генеральный директор Института литературы и искусства имени М. Ауэзова;

Д. Сатыбалды — аким Туркестанской области;

Ж. Сулейменов — главный редактор литературно-художественного журнала «Мағжан»;

Г. Сыздыкбеков — аким города Шымкента;

Д. Темирсултанова — актриса Казахского национального драматического театра имени М. Ауэзова.

Орден «Ел бірлігі» («Единство народа») — за плодотворный труд во имя укрепления единства нации и обеспечения общественного согласия:

С. Героев — член Ассамблеи народа Казахстана;

А. Алиев — председатель РОО «Ассоциация “Барбанг” курдов»;

А. Барон — председатель ОЮЛ «Ассоциация “Мицва”;

С. Вишняк — соучредитель ТОО «Динар-Электромаш».

Орден «Құрмет» («Почет») — за значительный вклад в развитие и процветание страны:

Ш. Абесов — директор КГП «Реабилитационный детский центр “Балдаурен” города Алматы;

Р. Бектуров — управляющий Международным финансовым центром «Астана»;

С. Еслямова — актриса Музыкального театра юного зрителя города Астаны;

Ж. Серкебаева — скрипачка;

Д. Аскарова — директор школы-гимназии города Косшы.

Кавалеры ордена «Еңбек Даңқы» («Трудовая слава») ІІ и ІІІ степени стали труженики промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других производственных отраслей.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» («Заслуженный деятель Казахстана») присвоено видным представителям науки и культуры.

Почетное звание «Қазақстанның халық жазушысы» («Народный писатель Казахстана») присвоено известным поэтам и писателям.

Еще звание «Қазақстанның халық әртісі» («Народный артист Казахстана») получили деятели культуры и искусства.

✔️Кроме того, такие почетные звания как: «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» («Заслуженный врач Казахстана») получил ряд медицинских работников.

Орденами «Даңқ» («Слава») I и II степени, «Айбын» («Доблесть») II и III степени, медалями «Ерлігі үшін» («За мужество») и «Жауынгерлік ерлігі үшін» («За воинскую доблесть») отмечена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

В этом году государственные награды присуждены значительному числу рядовых тружеников, что отражает повышение их статуса и роли в обществе, говорится в сообщении Акорды. В числе награжденных свыше 450 рабочих, 137 педагогов, более 80 ученых, около 100 спасателей и волонтеров.

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