Токаев наградил казахстанцев орденами и званиями ко Дню Республики

В этом году государственные награды присуждены значительному числу рядовых тружеников, что отражает повышение их статуса и роли в обществе, говорится в сообщении Акорды. В числе награжденных свыше 450 рабочих, 137 педагогов, более 80 ученых, около 100 спасателей и волонтеров.