Токаев наградил казахстанцев орденами и званиями ко Дню Республики

АСТАНА, 23 окт — Sputnik. Токаев наградил ряд казахстанцев ко Дню Республики.
Это представители самых разных сфер: педагоги, ученые, предприниматели и деятели культуры. А именно:
Звание «Қазақстанның Еңбек Ері» («Герой труда Казахстана»):
А. Джумадильдаев — вице-президент Национальной Академии наук при Президенте РК;
Г. Нурпейсова- учитель специальной школы-интерната № 4 города Алматы;
Э. Траисова — учителю школы-гимназии № 34 имени А. Тайманова города Уральска;
Г. Прокоп — директор ТОО «Шахтерское» Карагандинской области.
Орден «Отан»:
С. Джошибаев — директор Научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии;
Н. Оразалин — известный поэт, лауреат Государственной премии.
Орден «Барыс» І степени:
А. Рау — заместитель Председателя Мажилиса Парламента;
Н. Онербай — артист Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Р. Баглановой;
ветераны труда — К. Джакупов, О. Озганбаев, В. Редкокашин, С. Шакрат, а также В. Локшин — руководитель международного центра клинической репродуктологии Persona города Алматы.
Орден «Барыс» IІ степени:
Н. Онжанов — чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в ФРГ;
Ж. Шарипов — ветеран труда.
Орден «Барыс» IІI степени:
Т. Дуйсенова — заместитель премьер-министра;
Б. Асаубаева — чемпионка мира по шахматам;
Н. Налибаев — аким Кызылординской области;
С. Сейдазимов — председатель Общественного совета города Тараза.
Орден «Парасат»:
З. Аманжолова — председатель Совета директоров АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» города Алматы;
О. Байдилда — директор ТОО «Арғымақ» Шиелийского района Кызылординской области;
Б. Есеналиев — генеральный директор РОО «Казахстанское авторское право», профессор Казахского национального университета искусств Х. Калиламбекова;
К. Кемалов — актер Карагандинского областного академического казахского драматического театра имени С. Сейфуллина;
К. Матыжанов — генеральный директор Института литературы и искусства имени М. Ауэзова;
Д. Сатыбалды — аким Туркестанской области;
Ж. Сулейменов — главный редактор литературно-художественного журнала «Мағжан»;
Г. Сыздыкбеков — аким города Шымкента;
Д. Темирсултанова — актриса Казахского национального драматического театра имени М. Ауэзова.
Орден «Ел бірлігі» («Единство народа») — за плодотворный труд во имя укрепления единства нации и обеспечения общественного согласия:
С. Героев — член Ассамблеи народа Казахстана;
А. Алиев — председатель РОО «Ассоциация “Барбанг” курдов»;
А. Барон — председатель ОЮЛ «Ассоциация “Мицва”;
С. Вишняк — соучредитель ТОО «Динар-Электромаш».
Орден «Құрмет» («Почет») — за значительный вклад в развитие и процветание страны:
Ш. Абесов — директор КГП «Реабилитационный детский центр “Балдаурен” города Алматы;
Р. Бектуров — управляющий Международным финансовым центром «Астана»;
С. Еслямова — актриса Музыкального театра юного зрителя города Астаны;
Ж. Серкебаева — скрипачка;
Д. Аскарова — директор школы-гимназии города Косшы.
Кавалеры ордена «Еңбек Даңқы» («Трудовая слава») ІІ и ІІІ степени стали труженики промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других производственных отраслей.
Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» («Заслуженный деятель Казахстана») присвоено видным представителям науки и культуры.
Почетное звание «Қазақстанның халық жазушысы» («Народный писатель Казахстана») присвоено известным поэтам и писателям.
Еще звание «Қазақстанның халық әртісі» («Народный артист Казахстана») получили деятели культуры и искусства.
✔️Кроме того, такие почетные звания как: «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» («Заслуженный врач Казахстана») получил ряд медицинских работников.
Орденами «Даңқ» («Слава») I и II степени, «Айбын» («Доблесть») II и III степени, медалями «Ерлігі үшін» («За мужество») и «Жауынгерлік ерлігі үшін» («За воинскую доблесть») отмечена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
В этом году государственные награды присуждены значительному числу рядовых тружеников, что отражает повышение их статуса и роли в обществе, говорится в сообщении Акорды. В числе награжденных свыше 450 рабочих, 137 педагогов, более 80 ученых, около 100 спасателей и волонтеров.