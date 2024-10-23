В Красноярском крае депутата лишили полномочий за незаконное хранение боеприпасов

Депутата Богучанского районного Совета лишили полномочий после обвинительного приговора за незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Оказалось, что в апреле 2024 года народный избранник получил три года и один месяц лишения свободы условно за незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию. По закону, вместе с решением суда полномочия чиновника должны были закончиться, однако представительный орган «не предпринял никаких к этому действий».
Полномочия нарушителя прекратили по требованию прокуратуры.
Ранее мы писали, что в Красноярске задержали двух полицейских и их сообщников по подозрению во взятках. Деньги они, по версии следователей, получали за незаконную регистрацию транспортных средств и выдачу «модных» госномеров.