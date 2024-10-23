В Красноярском крае депутата лишили полномочий за незаконное хранение боеприпасов

Оказалось, что в апреле 2024 года народный избранник получил три года и один месяц лишения свободы условно за незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию. По закону, вместе с решением суда полномочия чиновника должны были закончиться, однако представительный орган «не предпринял никаких к этому действий».