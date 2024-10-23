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Более 2 500 мигрантов выставили в наручниках из Новосибирска

Из Новосибирска более 2,5 тысячи мигрантов были отправлены за пределы РФ.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП, из Новосибирской области 2 545 мигрантов были отправлены за пределы России за 2024 год.

Основной контингент нарушителей были из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Армении и Азербайджана, а также из Туркменистана, Монголии, Перу и Кубы.

Главной причиной выдворения было нарушение сроков пребывания в стране или отсутствие надлежащих документов, подтверждающих легальное нахождение в пределах РФ.

Напомним, что глава СКР Бастрыкин взял на контроль избиение новосибирцев лопатами.