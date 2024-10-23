СМИ: отношения Турции и Сирии будут в приоритете на встрече Эрдогана и Путина

Как отмечает издание, в повестке множество вопросов — «от событий на Ближнем Востоке до урегулирования на Украине, от торговли между двумя странами до заявлений США по [ЗРК] С-400 и сирийской проблеме».
Hurriyet напоминает, что ранее сообщалось о возможности переговоров в Казани Эрдогана с президентом Сирии Башаром Асадом, однако, пишет газета со ссылкой на источники, «эта встреча в краткосрочной перспективе не стоит на повестке дня». По данным издания, из Дамаска пока не последовало «решительного ответа на позитивные послания [Асаду] президента Эрдогана». Как пишет газета, «зарубежные источники за четырехсторонним столом [переговоров по Сирии] говорят, что требование Турции о проведении демократических выборов и принятии новой конституции пока встречается Асадом с беспокойством». В материале отмечается, что если Асад откроет границы Сирии для беженцев, особенно тех, кто выступает против него, то «выборы могут обернуться против него», а также существует вероятность, что «оппозиция создаст партию, которая будет выступать против Асада». Тем не менее, подчеркивает обозреватель Hurriyet Ханде Фырат: «На принятие Асадом решения [о встрече с Эрдоганом] влияние России будет большим. Поэтому это [сирийская проблематика] будет одной из самых важных тем встречи Эрдогана и Путина».
28 июня Эрдоган заявил о готовности к восстановлению дипломатических отношений с Дамаском, разорванных в 2012 году. 12 июля он поручил министру иностранных дел Хакану Фидану подготовить дорожную карту процесса нормализации. По заявлению президента Турции, диалог между Анкарой и Дамаском должен вестись без каких-либо предварительных условий, в частности, касающихся присутствия турецких войск на территории арабской республики.
В начале августа спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов заявил журналистам, что Москва выступает за нормализацию отношений между Турцией и Сирией, развитие переговорного процесса и подготовку к встрече лидеров двух стран. Однако, по его словам, для проведения такой встречи «требуется серьезная подготовка». Позже в СМИ, в том числе турецких появились сообщения о возможности первой за 11 лет встречи Эрдогана и Асада в Казани на полях саммита БРИКС.