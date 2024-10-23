СМИ: отношения Турции и Сирии будут в приоритете на встрече Эрдогана и Путина

Hurriyet напоминает, что ранее сообщалось о возможности переговоров в Казани Эрдогана с президентом Сирии Башаром Асадом, однако, пишет газета со ссылкой на источники, «эта встреча в краткосрочной перспективе не стоит на повестке дня». По данным издания, из Дамаска пока не последовало «решительного ответа на позитивные послания [Асаду] президента Эрдогана». Как пишет газета, «зарубежные источники за четырехсторонним столом [переговоров по Сирии] говорят, что требование Турции о проведении демократических выборов и принятии новой конституции пока встречается Асадом с беспокойством». В материале отмечается, что если Асад откроет границы Сирии для беженцев, особенно тех, кто выступает против него, то «выборы могут обернуться против него», а также существует вероятность, что «оппозиция создаст партию, которая будет выступать против Асада». Тем не менее, подчеркивает обозреватель Hurriyet Ханде Фырат: «На принятие Асадом решения [о встрече с Эрдоганом] влияние России будет большим. Поэтому это [сирийская проблематика] будет одной из самых важных тем встречи Эрдогана и Путина».