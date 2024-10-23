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Врио главы Челябинска устроил в мэрию своего коллегу-ревизора

Управление муниципальных закупок возглавила Анна Сибирева.

Источник: ФедералПресс

Алексей Лошкин принял первое кадровое решение на второй день после своего назначения временно исполняющим обязанности главы Челябинска. Он назначил начальником управления муниципальных закупок бывшего зампреда городской контрольно-счетной палаты Анну Сибиреву, передает корреспондент chel.aif.ru.

Как сообщили сегодня, 23 октября, в пресс-службе мэрии, у Анны Сибиревой два высших образования — одно в области юриспруденции, другое в области государственного и муниципального управления.

Свою карьеру она начала в 2011 году в Федеральной антимонопольной службе. Затем работала в управлении муниципального заказа и в управлении муниципальных закупок администрации Челябинска.

Напомним, что о назначении Алексея Лошкина временным главой города стало известно накануне, 22 октября, от него самого. Сегодня он планирует совершить первый объезд по городу, посвященный вопросам теплоснабжения.