Глава Кировского района Перми прокомментировал заселение мигрантов в детсад

В начале этой недели глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с возможным нарушением миграционного законодательства в Перми на ул. Воронежской. Местные жители в соцсетях выразили опасения по поводу организации хостела для 250 мигрантов в здании бывшего детсада. Эта тема получила продолжение во время «Часа депутата» на пленарном заседании Пермской гордумы.