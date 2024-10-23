Глава Кировского района Перми прокомментировал заселение мигрантов в детсад

В начале этой недели глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с возможным нарушением миграционного законодательства в Перми на ул. Воронежской. Местные жители в соцсетях выразили опасения по поводу организации хостела для 250 мигрантов в здании бывшего детсада. Эта тема получила продолжение во время «Часа депутата» на пленарном заседании Пермской гордумы.
Депутаты попросили прокомментировать ситуацию главу Кировского района Михаила Борисова, который давал отчет о развитии территориального образования Перми. Глава района не смог дать ответ на поставленный вопрос о заселении в здание, находящееся в муниципальной собственности.
Глава района отметил, что администрация собирает информацию и на этой неделе даст конструктивный ответ. Пока четкого понимания вопроса у него нет.
Перед началом нового учебного года в администрации Перми отметили, что в городе есть несколько невостребованных детсадов, закрытых на консервацию из-за сокращения воспитанников. Их могут использовать только в образовательных целях.