Британия и Норвегия окажут Украине военно-морскую помощь. Военная операция, день 973-й

9:09 Объект критической инфраструктуры поврежден в контролируемой властями Украины части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Прокудин.
9:00.
8:52 Серия взрывов произошла в украинском городе Черкассы, сообщило издание «Общественное».
8:40 ВСУ нанесли более 20 ударов с помощью БПЛА по объектам ЖКХ и инфраструктуре Энергодара в Запорожской области 22 октября, идет восстановление электроснабжения и водоснабжения города, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
8:31 Российский Красный Крест (РКК) сообщил, что с 7 августа помог более 95 тыс. пострадавших от обстрелов в Курской области. На оказание помощи РКК собрал 38 млн руб.
8:28 Автомобиль Mercedes-Benz ML начальника боевой подготовки одной из бригад ВСУ подорвали в Краматорске, сообщают ТСН и «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
Предварительно, взрывное устройство было заложено под служебный автомобиль заранее, взрыв произошел при попытке завести машину. Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.
8:23 Великобритания внесет $155 млн в бюджет созданной совместно с Норвегией морской коалиции для оказания военно-морской помощи Украине, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства.
8:20 Владимир Зеленский заявил, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта с Россией. По мнению президента Украины, это стало бы сигналом, что «Россия, возможно, готова прекратить войну».
8:18 ❗️ Более 70 тысяч жителей Харьковской области, по последним данным, эвакуировались на территорию РФ с 2022 года, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
8:14 Великобритания подготовила 200 украинских военных летчиков, сообщил замглавы минобороны королевства Люк Поллард.
8:10.
8:07 Украинские банки начали блокировать счета уклонистов по запросам военкоматов, сообщила «Страна.ua».
8:04 Средства ПВО за ночь сбили14 украинских беспилотников над Крымом и Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Экипажи Морской авиации Черноморского флота также уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуосторову.
8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 973-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.