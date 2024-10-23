Британия и Норвегия окажут Украине военно-морскую помощь. Военная операция, день 973-й

Средства ПВО за ночь сбили 14 украинских беспилотников над Крымом и Ростовской областью. Украинские банки начали блокировать счета уклонистов по запросам военкоматов, сообщила «Страна.ua». Великобритания внесет $155 млн в бюджет созданной совместно с Норвегией морской коалиции для оказания военно-морской помощи Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры станет первым шагом к завершению конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.