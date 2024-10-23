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Журналист назвал деталь встречи Путина и Моди, вызывавшую раздражение Запада

Объятия премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина во время встречи на саммите БРИКС в Казани возмутили западные страны. Об этом на странице в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.

Источник: Фотобанк БРИКС

«Лидер крупнейшей демократической страны мира обнимает президента Владимира Путина в Казани. Вы можете услышать, как в Вашингтоне и Лондоне скрипят зубами», — написал Боуз.

Переговоры Путина и Моди проходили в Губернаторском дворце Казанского кремля в рамках саммита БРИКС. Темы разговора политиков заранее не анонсировались. Однако ожидается, что Путин и Моди обсудят широкий круг вопросов.

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

БРИКС