Жумангарин о смене часового пояса: Окончательное решение было принято

«Когда правительство принимает какое-то решение, то не обязательно постоянно проводить государственный референдум. Для этого и существует коллегиальный орган. В данном случае перед принятием решения необходимые исследования были проведены, решение было принято. После этого в рамках регламента была получена петиция, она была в установленном порядке рассмотрена, все “за” и “против” на соответствующих группах были рассмотрены. Окончательное решение было принято».