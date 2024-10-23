Жумангарин о смене часового пояса: Окончательное решение было принято

По его словам, есть определенный регламент принятия решения.
«Когда правительство принимает какое-то решение, то не обязательно постоянно проводить государственный референдум. Для этого и существует коллегиальный орган. В данном случае перед принятием решения необходимые исследования были проведены, решение было принято. После этого в рамках регламента была получена петиция, она была в установленном порядке рассмотрена, все “за” и “против” на соответствующих группах были рассмотрены. Окончательное решение было принято».
Он предложил этот вопрос не в краткосрочной, а среднесрочной перспективе изучать, определять какое оно оказывает влияние.
«Сейчас поднимать этот вопрос и заново комментировать правительство не намерено. Если мы будем каждый раз отклоняться от регламента… Было решение, была петиция, петиция была рассмотрена, решение было подтверждено. Я думаю, на этом надо остановиться», — резюмировал Серик Жумангарин.
22 января 2024 года было принято постановление о переводе Казахстана с 1 марта на 5-й часовой пояс.