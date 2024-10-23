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Глава Октябрьского района Красноярска уходит в отставку

Геннадий Гартман покидает пост руководителя администрации Октябрьского района Красноярска.

Источник: Reuters

Как сообщили в мэрии, чиновник принял решение об увольнении по собственному желанию.

25 октября станет последним рабочим днем Гартмана в администрации Октябрьского района, которым он руководил почти 6 лет.

«Октябрьский район стал для меня родным. За эти годы всем вместе нам удалось реализовать целый ряд проектов. Я от всей души благодарю жителей за активное участие в жизни района. Спасибо коллективу администрации, нашим партнерам, коллегам по цеху за понимание и поддержку. Желаю Октябрьскому району процветания и благополучия», — сказал Геннадий Гартман.

Напомним, до прихода в муниципалитет он служил во внутренних войсках, прошёл путь от командира взвода до командира стрелкового батальона, и более 20 лет работал в ГУФСИН, а также около года возглавлял департамент общественной безопасности администрации города. Чем теперь будет заниматься 65-летний Геннадий Гартман, не сообщается.