Глава Октябрьского района Красноярска уходит в отставку

Напомним, до прихода в муниципалитет он служил во внутренних войсках, прошёл путь от командира взвода до командира стрелкового батальона, и более 20 лет работал в ГУФСИН, а также около года возглавлял департамент общественной безопасности администрации города. Чем теперь будет заниматься 65-летний Геннадий Гартман, не сообщается.