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Слова главы Минфина Британии о Путине вызвали возмущение на Западе

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен резко ответил на заявление главы Минфина Британии Рэйчел Ривз о президенте России Владимире Путине. Свое мнение он выразил в социальной сети X.

Источник: РИА "Новости"



«Вы идиотка или коррумпированный человек», — написал он.

Ранее Ривз заявила, что защита Британии начинается на Украине и добавила, что обратит доходы «режима Путина» против него самого, предоставив Киеву дополнительную поддержку в размере двух миллиардов фунтов стерлингов.

Накануне британское правительство заявило, что предоставит Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных активов России.

В МИД России называли заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе.

Путин Владимир