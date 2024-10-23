Слова главы Минфина Британии о Путине вызвали возмущение на Западе

Ранее Ривз заявила, что защита Британии начинается на Украине и добавила, что обратит доходы «режима Путина» против него самого, предоставив Киеву дополнительную поддержку в размере двух миллиардов фунтов стерлингов.



Накануне британское правительство заявило, что предоставит Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных активов России.



В МИД России называли заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе.