Почему введен запрет на ввоз российской пшеницы в Казахстан

«Есть синдром микрофона, что есть необходимость у него что-то значительное сказать. Некоторые наши товарищи из Зернового союза уже термины поднимают “торговая война” и так далее. Политику меркантилизма каждая страна может проводить, защищая своих купцов, но до определенной степени. Когда открываются транзиты, то это сделать достаточно сложно. У нас есть личные страновые интересы, и мы, конечно же, поддерживаем своих товаропроизводителей. Все, что связано с нынешней ситуацией, то я бы не стал ее каким-то образом слишком сильно усложнять».