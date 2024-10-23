Президент ОАЭ прибыл в Казань на саммит БРИКС

«В международном аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов», — говорится в публикации.
Объединенные Арабские Эмираты вступили в БРИКС 1 января по итогам саммита прошлого года в ЮАР.
ОАЭ —- одна из самых динамично развивающихся стран в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Страна рассматривают своё членство в БРИКС как стратегическую возможность для расширения торговли и доступа к новым рынкам.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. У Путина запланирована целая серия международных контактов. В первый день он встречался с председателем Китая Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами ЮАР и Египта Сирилом Рамафосой и Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф.