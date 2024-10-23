Кушербаев сделал скандальное заявление: он призвал мужчин «не быть тряпками» и «не отдавать главную роль в семье женщине»

«В обществе, где мужчины — “тряпки”, домов престарелых будет много. Один из важных выводов, к которым я пришёл, путешествуя по разным странам, заключается в том, что в обществе, где мужчины ведут себя как “тряпки”, домов престарелых будет больше. Поэтому, уважаемые мужчины, не отдавайте свою главную роль в семье женщине! В противном случае в семье дети перестанут быть детьми, а женщина забудет, что она мать и покорная жена своему мужу. И в такой семье родителей в будущем будет ждать дом престарелых», — написал Кушербаев в своём Телеграм-канале.