Кушербаев сделал скандальное заявление: он призвал мужчин «не быть тряпками» и «не отдавать главную роль в семье женщине»

«В обществе, где мужчины — “тряпки”, домов престарелых будет много. Один из важных выводов, к которым я пришёл, путешествуя по разным странам, заключается в том, что в обществе, где мужчины ведут себя как “тряпки”, домов престарелых будет больше. Поэтому, уважаемые мужчины, не отдавайте свою главную роль в семье женщине! В противном случае в семье дети перестанут быть детьми, а женщина забудет, что она мать и покорная жена своему мужу. И в такой семье родителей в будущем будет ждать дом престарелых», — написал Кушербаев в своём Телеграм-канале.
Реакция общества
Эти слова вызвали широкий резонанс. Проект против насилия «Немолчи.уз» задал несколько справедливых вопросов Кушербаеву:
Что он имел в виду, призывая мужчин не быть «тряпками»?
С чего он решил, что роль женщины заключается лишь в том, чтобы быть матерью и покорной женой?
Почему он считает возможным публично отрицать равноправие мужчин и женщин, закреплённое Конституцией нашей страны?
«О каком гендерном равенстве можно говорить, пока госслужащие позволяют себе нарушать закон и пропагандировать дискриминацию по признаку пола?» — подчеркнули авторы проекта.
Журналистка и основательница проекта «Мушуккент» Александра Иванюженко также прокомментировала ситуацию, отметив, что заявление Кушербаева требует разъяснений.
По её словам, роль главы семьи, согласно международной практике, возлагает на мужчину ответственность за 90% задач по выживанию семьи и обеспечению эмоционального благополучия её членов. Учитывая уязвимость женщины во время беременности, её роль в воспитании детей, сложности карьерного роста и множество других проблем, с которыми она сталкивается, в итоге получается равноправие.
Однако она указала и на реальную проблему: многие мужчины в Узбекистане злоупотребляют своим положением, забирают зарплату у жён, оставляют своих родителей на попечение бывших супруг или прибегают к насилию.
«Пока “нетряпки” в нашей стране в большинстве своем отбирают зарплату у жены, отдают ее на “воспитание” своей матери и сестрам, лупят через день, считая за бесплатную прислугу. А есть такие, кто разведясь, бросают на свою жену родителей. И женщина ухаживает за ними в силу своей порядочности и не сдает в дом престарелых».
Вопросы, требующие ответов
В обществе, где женщины по-прежнему сталкиваются с серьёзным давлением и дискриминацией, подобные заявления государственных служащих вызывают много вопросов. Кому адресовано заявление Кушербаева? Что он подразумевает под «главной ролью в семье» и почему он считает, что её не должна исполнять женщина? Подобные слова могут свидетельствовать о непонимании реальных проблем и нежелании искать решения, которые действительно помогут укрепить семью и улучшить положение женщин в обществе.
Кушербаеву предстоит объяснить свои слова, особенно в контексте действующих законов и прав женщин в стране.