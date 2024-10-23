Белоусов прибыл с рабочим визитом в Минск

МИНСК, 23 окт — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в среду прибыл с рабочим визитом в Минск, где примет участие в заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии, сообщает Минобороны России.
«В ходе заседания члены совместной коллегии обсудят подходы к формированию единого оборонного пространства и обеспечению военной безопасности Союзного государства», — сказано в сообщении.
«Кроме того, стороны подведут итоги совместной деятельности, а также обсудят мероприятия двустороннего военного сотрудничества по линии оборонных ведомств на 2025 год», — информирует министерство.