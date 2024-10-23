Свердловские депутаты поддержали запрет «наливаек» в жилых домах

При этом Островская признала, что сейчас действует мораторий на проверки бизнеса, так что в полной мере бороться с нарушителями можно будет лишь после его отмены. Сотрудники министерства смогут приходить в заведения даже ночью и составлять протоколы, которые затем будут направлять в суд для наказания «шинкарей».