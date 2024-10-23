Олбани
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловские депутаты поддержали запрет «наливаек» в жилых домах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября, ФедералПресс. Комитет заксобрания Свердловской области по аграрной политике рекомендовал поддержать законопроект о запрете «наливаек» — пивных магазинов, которые по ночам продают напитки навынос. Об этом сообщает корреспондент «ФедералПресс».

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Посетители этих так называемых объектов общественного питания нередко в ночное время нарушают покой жильцов домов, на первых этажах или вблизи которых они расположены. За три года от жильцов поступило порядка 400 жалоб на нарушение тишины и покоя посетителями таких объектов».

заявила замминистра АПК Светлана Островская

Если закон будет принят, то уже с 1 марта продавать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху на первых этажах домов или рядом с ними смогут только рестораны, бары и кафе. Как пояснила Островская, они должны соответствовать государственным стандартам. Кроме того, будет запрещена продажа алкоголя навынос.

При этом Островская признала, что сейчас действует мораторий на проверки бизнеса, так что в полной мере бороться с нарушителями можно будет лишь после его отмены. Сотрудники министерства смогут приходить в заведения даже ночью и составлять протоколы, которые затем будут направлять в суд для наказания «шинкарей».

«Конечно, специалисты будут выходить по двое, в случае необходимости будем просить сотрудников ОВД о сопровождении или подстраховке», — заявила Островская.

Депутаты, рассматривавшие законопроект по поручению спикера Людмилы Бабушкиной, а также другие участники заседания сделали несколько замечаний. Так, представительница прокуратуры Анна Терентьева предложила более четко прописать ответственность за нарушение нового закона, а депутат от «Единой России» Вячеслав Вегнер посоветовал разработать методичку с кратким изложением отличий бара от незаконной «наливайки».

Отвечая на вопрос корреспондента «ФедералПресс», Островская выразила уверенность, что законопроект пойдет на пользу легальным барам и кафе.

«Я думаю, что порядочный, добросовестный бизнес положительно отнесется к этой инициативе», — прокомментировала ситуацию замминистра.

«ФедералПресс» напоминает, что о планах свердловских властей запретить «наливайки» стало известно еще в сентябре.