Bloomberg узнал о предложении создать разведку ЕС

В докладе отмечается, что, так как у ЕС нет собственной разведки, чиновники анализируют общедоступные источники и полученную от стран-участниц информацию, что ограничивает возможности выявления потенциальных угроз и реагирования на них. Целью нового органа станет сбор соответствующих сведений без дублирования работы национальных агентств, сообщили источники Bloomberg.