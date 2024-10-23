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Bloomberg узнал о предложении создать разведку ЕС

В ЕС могут создать орган разведки, который будет собирать данные за рубежом, осуществлять контрразведку и помогать политикам с помощью дипмиссий, пишет Bloomberg. На Западе неоднократно называли одной из главных угроз Россию.

Источник: Reuters

ЕС необходимо создать полноценный разведывательный орган для противостояния внешним угрозам и реагированию на шпионаж в пределах собственных границ, пишет Bloomberg со ссылкой на проект доклада бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё. Соответствующий документ ранее поручила подготовить председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В докладе отмечается, что, так как у ЕС нет собственной разведки, чиновники анализируют общедоступные источники и полученную от стран-участниц информацию, что ограничивает возможности выявления потенциальных угроз и реагирования на них. Целью нового органа станет сбор соответствующих сведений без дублирования работы национальных агентств, сообщили источники Bloomberg.

По словам собеседников агентства, Ниинистё предложит расширить полномочия Разведывательного и ситуационного центра Евросоюза, включив в них сбор разведданных с помощью дипломатических представительств ЕС.

При выявлении потенциальных рисков он мог бы проводить контрразведывательные операции и оказывать поддержку политикам, отмечает Bloomberg.

Предложение о создании новой разведывательной службы, вероятно, вызовет споры внутри ЕС из-за опасений по поводу централизации власти в Брюсселе и нежелания агентств национальной безопасности делиться секретной информацией и источниками с другими странами, пишет агентство. В ходе предварительных обсуждений ряд членов Евросоюза отметили важность соблюдения обязанностей национальных властей и институтов, другие подчеркивали необходимость реагирования на уровне блока на фоне трансграничного характера некоторых кризисов, рассказали источники агентства.

Европейская комиссия отказалась от комментариев Bloomberg.

Западные политики неоднократно называли Россию угрозой. В частности, в конце прошлого года президент США Джо Байден заявил, что в случае победы Москвы в конфликте на Украине атакам подвергнутся страны НАТО. Также Россию сочли угрозой Европе Германия, Чехия и другие страны ЕС.

Президент России Владимир Путин утверждал об отсутствии претензий к государствам — членам НАТО и называл «чушью» слова Байдена. «Мы заинтересованы в развитии отношений», — говорил он. В Кремле называли Европу «потенциальной жертвой» российских ракет из-за США.

ЕС