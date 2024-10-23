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Путин успел лично побеседовать почти со всеми лидерами стран БРИКС

КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел практически со всеми коллегами из стран БРИКС, приехавшими на саммит в Казань, беседы тет-а-тет и обсудил самые важные и чувствительные вопросы, включая конфликт на Украине, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Он напомнил, что накануне у Путина было несколько двусторонних встреч на полях саммита, а вечером состоялся неформальный ужин с лидерами государств. По словам Ушакова, за ужином много говорили о Казани, Татарстане, об истории и реке Волге — о ее значении для русского человека.

«А потом затронули и ряд тем, которые непосредственно касаются саммита БРИКС», — добавил помощник президента.

На уточняющий вопрос, обсуждалась ли при этом украинская тематика, он ответил утвердительно.

«А потом была тоже интересная вещь. Удалось нашему руководителю провести беседы еще в формате тет-а-тет. Буквально со всеми лидерами он отходил в сторонку. И обсуждали, так скажем, самые важные, самые чувствительные вопросы. Это тоже удалось сделать вчера», — сказал Ушаков.

Он отметил, что этот вопрос Путин обсуждал не со всеми участниками саммита: с некоторыми был обстоятельный разговор, а с кем-то эту тему президент вообще не затрагивал.

Ушаков упомянул, что текст итоговой декларации саммита с позицией БРИКС по украинскому вопросу уже согласован.

Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. У Путина запланирована целая серия международных контактов. В первый день он встречался с председателем Китая Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами ЮАР и Египта Сирилом Рамафосой и Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф.

Путин Владимир