Путин успел лично побеседовать почти со всеми лидерами стран БРИКС

Он напомнил, что накануне у Путина было несколько двусторонних встреч на полях саммита, а вечером состоялся неформальный ужин с лидерами государств. По словам Ушакова, за ужином много говорили о Казани, Татарстане, об истории и реке Волге — о ее значении для русского человека.