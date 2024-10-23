Таубер назвала отрыв на еврореферендуме в Молдавии результатом фальсификаций

«Если бы в России голосовали все желающие граждане Молдавии, сегодня мы увидели бы огромный отрыв варианта ответа “Нет” по этому вопросу», — рассказала Таубер. По ее словам, среди избирателей, проживающих в странах Запада, также многие проголосовали против на плебисците. Ранее бывший президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что возглавляемая им Партия коммунистов потребовала от ЦИК отменить итоги сфальсифицированного референдума, которые будут оспорены в суде. По его словам, есть доказательства, что на избирательных участках на Западе происходил вброс бюллетеней и массовый подвоз граждан. Он сообщил, что получив указание МИД, работники посольств вбрасывали бюллетени с голосами «Да». Экс-президент напомнил, что получив эту информацию в день голосования, направил обращение в ЦИК с требованием прекратить эти незаконные действия.