Таубер назвала отрыв на еврореферендуме в Молдавии результатом фальсификаций

«Тот маленький процент, с которым Майя Санду декларирует, что они выиграли референдум, очень смешно. Власти Молдавии прибегали к фальсификации результатов, использованию административного ресурса и давлению на избирателей. Мы обязательно юридически оспорим его итоги и отменим их, когда придем к власти», — сказала Таубер. По ее словам, свою роль сыграло и то, что в России власти открыли всего два избирательных участка, куда выстроились огромные очереди. Идею вступления Молдавии в ЕС поддержали 50,38% (750 тыс.), против высказались 49,62% (738 тыс.).
«Если бы в России голосовали все желающие граждане Молдавии, сегодня мы увидели бы огромный отрыв варианта ответа “Нет” по этому вопросу», — рассказала Таубер. По ее словам, среди избирателей, проживающих в странах Запада, также многие проголосовали против на плебисците. Ранее бывший президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что возглавляемая им Партия коммунистов потребовала от ЦИК отменить итоги сфальсифицированного референдума, которые будут оспорены в суде. По его словам, есть доказательства, что на избирательных участках на Западе происходил вброс бюллетеней и массовый подвоз граждан. Он сообщил, что получив указание МИД, работники посольств вбрасывали бюллетени с голосами «Да». Экс-президент напомнил, что получив эту информацию в день голосования, направил обращение в ЦИК с требованием прекратить эти незаконные действия.
ЦИК Молдавии, опубликовав детальную информацию по голосованию в каждом населенном пункте страны, до сих пор не представил данные о результатах президентских выборов на избирательных участках в зарубежных странах. По предварительным данным ЦИК, во второй тур вышли действующий президент Майя Санду с результатом 42,49% (656 тыс.) и бывший генпрокурор Александр Стояногло с результатом в 25,95% (401 тыс.).
По статистическим данным, за границей проживают около 1 млн молдавских граждан. Для них в 37 странах был открыт 231 участок. При этом в России, где проживает до 300 тыс. молдаван, функционировало только 2 участка. На зарубежных участках проголосовали 235 тыс. человек. Из них 70% (169 тыс.) отдали свои голоса за Санду, а референдум о вступлении в ЕС поддержали 76% (181 тыс.). В оппозиции считают, что такой перевес «свидетельствует о манипуляциях» в ходе выборов.