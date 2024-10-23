Куйвашев презентовал Валентине Матвиенко ключевые проекты Среднего Урала

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал Валентине Матвиенко ключевые проекты на экспозиции региона в Совете Федерации.
В частности спикеру Совфеда продемонстрировали модель новейшего высокоскоростного электропоезда, которые разрабатывает группа «Синара» по поручению президента Владимира Путина. Выпускать электропоезда, способные развивать скорость до 360 километров в час, планируют с 2028 года.
Также на выставке можно увидеть макеты самолетов «Байкал» и «Ладога» Уральского завода гражданской авиации, макет ядерного реактора БН-1200 Белоярской атомной станции, медоборудование многое другое.