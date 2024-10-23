Лукашенко летит 23 октября в Казань, где примет участие в саммите БРИКС

В телеграм-канале уточнили, что в среду, 23 октбяря, глава государства примет участие в заседании XVI саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич». Уточняется, что лидеры стран на саммите будут обсуждать актуальную международную проблематику. Также будет затрагиваться тема укрепления взаимодействия в формате БРИКС, как одной из основ многосторонности, а также повышения сплоченности мирового большинства, скорейшего разрешения существующих региональных конфликтов.