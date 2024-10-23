Президент Беларуси Александр Лукашенко летит 23 октября в Казань, где примет участие в саммите БРИКС. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
«Первый с рабочим визитом сегодня направится в Казань на саммит БРИКС», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале уточнили, что в среду, 23 октбяря, глава государства примет участие в заседании XVI саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич». Уточняется, что лидеры стран на саммите будут обсуждать актуальную международную проблематику. Также будет затрагиваться тема укрепления взаимодействия в формате БРИКС, как одной из основ многосторонности, а также повышения сплоченности мирового большинства, скорейшего разрешения существующих региональных конфликтов.
«Запланирована также широкая программа международных контактов Главы государства», — уточнили в телеграм-канале.
Сообщается, что всего на форуме соберутся представители руководства более 40 государств, а также международных организаций.
«Рабочую программу Первого нельзя назвать насыщенной. Это спринтерский забег», — отметили в телеграм-канале.
Ранее глава МИД Рыженков сказал, что Беларусь надеется на скорое рассмотрение заявки в БРИКС.
Кстати, замглавы МИД сказал, что Беларусь будет работать над присоединением к БРИКС.
Тем временем Мингорисполком предупредил об отсутствии воды в минской Курасовщине.