Пентагон объяснил отказ разрешить Киеву удары вглубь России

На прошлой неделе газета The New York Times писала, что нехватка ATACMS является одной из причин, по которой президент США Джо Байден отказал на просьбу Киева использовать эти ракеты для нанесения ударов вглубь России. В Пентагоне утверждают, что просто не могут поставлять больше ATACMS на Украину без того, чтобы расходовать запасы, предназначенные на случай конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии.