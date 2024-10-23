«Я думаю, у них есть возможности продолжать наносить дальние удары, и они это будут делать. У Украины есть много возможностей, которые мы предоставили в виде дронов», — сказал Остин.
По его словам, Украина также способна производить собственные дальнобойные беспилотники «прямо сейчас».
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в сентябре уже заявляла, что снятие ограничений на удары имеет «очень небольшое стратегическое значение», поскольку абсолютное большинство российских боевых самолетов сейчас находится на аэродромах примерно в 300 км от территории, контролируемой Украиной, что делает их «недосягаемыми» для американских дальнобойных ракет.
На прошлой неделе газета The New York Times писала, что нехватка ATACMS является одной из причин, по которой президент США Джо Байден отказал на просьбу Киева использовать эти ракеты для нанесения ударов вглубь России. В Пентагоне утверждают, что просто не могут поставлять больше ATACMS на Украину без того, чтобы расходовать запасы, предназначенные на случай конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии.
В Кремле считают, что Запад уже принял решение разрешить Киеву удары. «Это попытка продолжения войны до последнего украинца. Здесь не нужно сгущать краски, но, естественно, это существенно повышает степень вовлеченности стран коллективного Запада в эту войну вокруг Украины. Конечно же, это приведет к соответствующей реакции России», — заявляли там.