Названа дата президентских выборов в Беларуси

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
Соответствующее решение принято сегодня депутатами Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, сообщил ЦИК Беларуси.
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
Соответствующее решение принято сегодня депутатами Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, сообщил ЦИК Беларуси.