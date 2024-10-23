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Названа дата президентских выборов в Беларуси

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

Соответствующее решение принято сегодня депутатами Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, сообщил ЦИК Беларуси.