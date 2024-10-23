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Главе МИД Узбекистана назначили нового зама — что о нем известно

До назначения Олимжон Абдуллаев занимал должность генерального консула республики во Франкфурте-на-Майне.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Министру иностранных дел Узбекистана Бахтиёру Саидову назначили нового заместителя, сообщает пресс-служба МИД РУз.

Соответствующее назначение предусмотрено постановлением Шавката Мирзиёева.

«В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан Абдуллаев Олимжон Суюнович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

Олимжон Абдуллаев долгие годы работал в системе МИД. До назначения занимал должность генерального консула республики во Франкфурте-на-Майне, ФРГ (2021 — 2024 гг.), уточнили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РУз.