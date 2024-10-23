Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии

МИНСК, 23 окт — РИА Новости. Государственная политика РФ в области ядерного сдерживания, адаптированная к новым военно-политическим реалиям, предусматривает возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«Изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И адаптации её к новым реалиям. В том числе, предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства», — сказал Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, которая проходит в Минске.