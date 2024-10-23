ЦИК: президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года

ЦИК сообщил, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
«Выборы Президента Республики Беларусь состоятся 26 января 2025 года», — проинформировали в ведомстве.
В сообщении сказано, что решение о проведении президентских выборов было принято 23 октября 2024 года депутатами Палаты Представителей Национального собрания.
Ранее глава Администрации президента назвал темы, волнующие белорусов перед выборами.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про главный стандарт выборов в Беларуси.
Кстати, глава ЦИК Игорь Карпенко рассказал подробности о выборах президента Беларуси в 2025.