Демешин договорился с Фальковым о развитии высшего образования в Хабкрае

Второй важный вопрос, который поднял Демешин, касался передачи неиспользуемых земель Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства в краевую собственность. На данный момент институт располагает 10 тысячами гектаров сельхозугодий, но используется менее 20% из них. Гурбернатор подчеркнул, что в крае остро не хватает пахотных земель, и передача данных участков позволит аграриям реализовать инвестиционные проекты и повысить продовольственную безопасность.