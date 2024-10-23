Демешин договорился с Фальковым о развитии высшего образования в Хабкрае

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся образовательных инициатив и сельскохозяйственного развития региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Главной темой обсуждения стало участие вузов Хабаровского края в проекте «Передовые инженерные школы». Губернатор отметил, что Тихоокеанский и Комсомольский-на-Амуре государственные университеты активно готовят заявки на гранты для развития этих школ. В крае существует высокая потребность в специалистах в таких областях, как горное дело, металлургия и авиастроение.
«Получение поддержки будет способствовать решению этой задачи и обеспечению технологического суверенитета края», — подчеркнул Демешин.
Также на встрече рассматривалась возможность участия Хабаровского края в государственной программе «Приоритет-2030». ТОГУ, опорный вуз региона, претендует на специальный грант в рамках этой программы. В рамках сотрудничества с Минобрнауки России планируется создание ведущего центра подготовки специалистов для Азиатско-Тихоокеанского региона и совместное освоение острова Большой Уссурийский с Китаем.
Второй важный вопрос, который поднял Демешин, касался передачи неиспользуемых земель Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства в краевую собственность. На данный момент институт располагает 10 тысячами гектаров сельхозугодий, но используется менее 20% из них. Гурбернатор подчеркнул, что в крае остро не хватает пахотных земель, и передача данных участков позволит аграриям реализовать инвестиционные проекты и повысить продовольственную безопасность.
В завершение встречи Демешин выразил надежду на плодотворное сотрудничество с Минобрнауки России и дальнейшую поддержку инициатив Хабаровского края, направленных на развитие образовательной инфраструктуры и подготовку кадров для местной экономики.