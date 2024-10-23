Готовность к зиме и диалог с жителями: Текслер обозначил приоритеты перед новым врио главы Челябинска

Губернатор Алексей Текслер провел встречу с временно исполняющим полномочия мэра Челябинска Алексем Лошкиным. Глава региона отметил важность этого назначения. Он подчеркнул, что Лошкину предстоит быстро вникнуть в текущие проблемы города и сосредоточиться на подготовке к отопительному сезону.
— Ваша личная ответственность возрастает, поскольку вы заявились и в качестве кандидата на пост главы Челябинска, — добавил Текслер.
Губернатор указал на необходимость контроля за работой коммунальных служб и завершения сезонных работ, таких как ремонт теплотрасс и благоустройство. Алексей Текслер также призвал Алексея Лошкина наладить надежную коммуникацию с жителями города, используя современные технологии для обеспечения обратной связи.