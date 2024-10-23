Готовность к зиме и диалог с жителями: Текслер обозначил приоритеты перед новым врио главы Челябинска

Губернатор Алексей Текслер провел встречу с временно исполняющим полномочия мэра Челябинска Алексем Лошкиным. Глава региона отметил важность этого назначения. Он подчеркнул, что Лошкину предстоит быстро вникнуть в текущие проблемы города и сосредоточиться на подготовке к отопительному сезону.