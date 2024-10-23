В Казани проходит заседание саммита БРИКС в узком составе

На этих переговорах главы делегаций планируют обсудить наиболее актуальные аспекты глобальной повестки дня, обменяться мнениями по вопросу сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование острых региональных конфликтов. Кроме того, речь пойдет о ситуации, складывающейся в контексте дальнейшего финансового взаимодействия в рамках объединения, и о расширении состава участников БРИКС.