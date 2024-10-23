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В Казани проходит заседание саммита БРИКС в узком составе

КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. В Казани проходит заседание саммита БРИКС в узком составе под председательством президента России Владимира Путина.

На этих переговорах главы делегаций планируют обсудить наиболее актуальные аспекты глобальной повестки дня, обменяться мнениями по вопросу сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование острых региональных конфликтов. Кроме того, речь пойдет о ситуации, складывающейся в контексте дальнейшего финансового взаимодействия в рамках объединения, и о расширении состава участников БРИКС.

Общение лидеры организации начали накануне — в казанской ратуше состоялся неформальный обед с участием глав делегаций саммита.

Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.

Путин Владимир