Хренин: более 360 военных из Беларуси проходят обучение в РФ

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Свыше 360 военнослужащих Беларуси проходят обучение по разным направлениям в России, заявил в среду глава Министерства обороны республики Виктор Хренин на совместной коллегии обороны Беларуси и РФ, проходящей в Минске.
По его словам, сейчас военные ведомства двух государства плодотворно сотрудничают в области подготовки военных кадров.
«В настоящее время в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь в Российской Федерации обучаются более 360 специалистов по различным направлениям», — сказал Хренин.
Глава Минобороны отметил, что есть много других сфер, в которых министерствам удалось достичь значительных результатов. Это, по мнению главы ведомства, позволяет характеризовать взаимодействие минобороны Беларуси и РФ как динамичное и эффективное.
На минувшей неделе Министерство обороны республики проинформировало, что очередная группа белорусских военнослужащих отправилась в Россию для обучения в одном из учебно-боевых центров.
По словам начальника главного управления боевой подготовки ВС Владимира Белого, белорусы перенимают опыт россиян в использовании в войсках новейших технологий. По результатам обучения лучшие военнослужащие станут штатными инструкторами в соединениях армии Беларуси.