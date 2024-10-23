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Хренин: более 360 военных из Беларуси проходят обучение в РФ

Глава Минобороны Беларуси охарактеризовал сотрудничество с коллегами из РФ как динамичное и эффективное.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Свыше 360 военнослужащих Беларуси проходят обучение по разным направлениям в России, заявил в среду глава Министерства обороны республики Виктор Хренин на совместной коллегии обороны Беларуси и РФ, проходящей в Минске.

По его словам, сейчас военные ведомства двух государства плодотворно сотрудничают в области подготовки военных кадров.

«В настоящее время в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь в Российской Федерации обучаются более 360 специалистов по различным направлениям», — сказал Хренин.

Глава Минобороны отметил, что есть много других сфер, в которых министерствам удалось достичь значительных результатов. Это, по мнению главы ведомства, позволяет характеризовать взаимодействие минобороны Беларуси и РФ как динамичное и эффективное.

На минувшей неделе Министерство обороны республики проинформировало, что очередная группа белорусских военнослужащих отправилась в Россию для обучения в одном из учебно-боевых центров.

По словам начальника главного управления боевой подготовки ВС Владимира Белого, белорусы перенимают опыт россиян в использовании в войсках новейших технологий. По результатам обучения лучшие военнослужащие станут штатными инструкторами в соединениях армии Беларуси.

учения